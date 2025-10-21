Dünn sein während der Schwangerschaft? Carolin Kebekus findet Social-Media-Druck "fragwürdig"

Köln - Nach der Geburt ihres ersten Kindes Anfang 2024 kehrte die Kölner Komikerin Carolin Kebekus (45) wieder auf die großen Bühnen Deutschlands zurück. In ihrem Buch "8000 Arten, als Mutter zu versagen" erinnert sie sich an ihre Schwangerschaft - und findet kritische Worte für die heutige Gesellschaft.

Das Buch "8000 Arten, als Mutter zu versagen" von Carolin Kebekus (45) erscheint am 6. November im Verlag Kiepenheuer & Witsch. © Henning Kaiser/dpa

"Die sozialen Netzwerke suggerieren ja ein Bild von 'sexy schwanger', diese 'Belly only pregnancy', bei der weiterhin alles andere dünn ist", sagte die Komikerin mit kritischem Unterton zur Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Auf Instagram gebe es sogar Wettbewerbe, bei denen man von hinten möglichst gar nicht sehen soll, dass die Person schwanger ist.

"Aber okay, das ist natürlich nur bei den wenigsten der Fall. Ich war irgendwann überall schwanger, nicht nur am Bauch, sondern sogar ein bisschen auch am Fuß", erzählte sie.

Dagegen gebe es dann die "Pregnancy-Work-Out-Routine" mit sportlichen Übungen für die schwangere Frau. "Ich finde das Wort schon krass. In Maßen ist es sicher schlau, aber wenn das so einen Druck gibt, weil man beim Baby-Shooting den Bauch in Szene setzen will, dann ist das schon fragwürdig."