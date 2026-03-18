"Wir haben Euch was zu sagen": Sarafina Wollny verkündet überraschende News

Hückelhoven - Mit diesen Neuigkeiten haben ihre Fans wohl nicht gerechnet: Sarafina Wollny (31) meldete sich jüngst mit einer ziemlich überraschenden Ankündigung bei ihrer Community und offenbarte: "Wir haben Euch was zu sagen."

Sarafina (31) und Peter (33) Wollny ziehen mit ihren Kindern schon bald in ihr Traumhaus, wie sie nun verrieten. © instagram/sarafina_wollny

In ihrem neuesten Instagram-Beitrag verriet die dreifache Mutter ihren mehr als 580.000 Anhängern am Montagabend, dass für sie und ihre Familie rund um Ehemann Peter Wollny (33), die Zwillinge Casey und Emory (4) sowie die kleine Hope Angel Silvia (2) schon bald ein neuer Lebensabschnitt beginnt - und zwar in den eigenen vier Wänden!

Sarafina und Peter haben nämlich still und heimlich ein Haus gekauft, in das sie schon bald mit ihren Kindern einziehen wollen, wie sie nun feierlich verkündeten.

"Neues Kapitel, neues Glück. Lange haben wir darauf gewartet und jetzt ist es endlich so weit: Wir haben unser Traumhaus gefunden. Wir sind überglücklich und voller Vorfreude auf alles, was jetzt vor uns liegt", schrieb die TV-Bekanntheit zu einem Schnappschuss, auf dem sie neben Ehemann und Kindern vor dem Objekt stand und breit in die Kamera grinste.

Dazu hielt die Familie ein Holzschild mit der Aufschrift "Home sweet Home" in die Höhe, auf dem die sechs (inklusive Familienhündchen Feivel) ihre Namen vermerkt hatten.