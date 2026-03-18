"Wir haben Euch was zu sagen": Sarafina Wollny verkündet überraschende News
Hückelhoven - Mit diesen Neuigkeiten haben ihre Fans wohl nicht gerechnet: Sarafina Wollny (31) meldete sich jüngst mit einer ziemlich überraschenden Ankündigung bei ihrer Community und offenbarte: "Wir haben Euch was zu sagen."
In ihrem neuesten Instagram-Beitrag verriet die dreifache Mutter ihren mehr als 580.000 Anhängern am Montagabend, dass für sie und ihre Familie rund um Ehemann Peter Wollny (33), die Zwillinge Casey und Emory (4) sowie die kleine Hope Angel Silvia (2) schon bald ein neuer Lebensabschnitt beginnt - und zwar in den eigenen vier Wänden!
Sarafina und Peter haben nämlich still und heimlich ein Haus gekauft, in das sie schon bald mit ihren Kindern einziehen wollen, wie sie nun feierlich verkündeten.
"Neues Kapitel, neues Glück. Lange haben wir darauf gewartet und jetzt ist es endlich so weit: Wir haben unser Traumhaus gefunden. Wir sind überglücklich und voller Vorfreude auf alles, was jetzt vor uns liegt", schrieb die TV-Bekanntheit zu einem Schnappschuss, auf dem sie neben Ehemann und Kindern vor dem Objekt stand und breit in die Kamera grinste.
Dazu hielt die Familie ein Holzschild mit der Aufschrift "Home sweet Home" in die Höhe, auf dem die sechs (inklusive Familienhündchen Feivel) ihre Namen vermerkt hatten.
Sarafina Wollny und Ehemann Peter haben sich ein Haus gekauft
Eine "Flucht" aus ihrer bisherigen Wohnung, die bekanntlich ins Haus von Familienoberhaupt Silvia (61) integriert ist und in der Sarafina in den vergangenen Jahren mit Mann und Kindern gelebt hatte, sei der Hauskauf aber keinesfalls, wie sie in dem Beitrag betonte.
"Wir haben dieses Haus nicht gekauft, weil wir uns hier nicht wohlfühlen oder etwas nicht passt. [...] Aber manchmal bringt das Leben einfach neue Chancen und neue Kapitel mit sich und genau so eines beginnt jetzt für uns", stellte die Wollny-Tochter klar.
Sarafina und Peter und auch ihre drei Sprösslinge sind nun voller Vorfreude auf ihr neues Zuhause, wann sie ihr eigenes Domizil beziehen, behielten sie vorerst aber noch für sich.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sarafina_wollny