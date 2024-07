Nach Ehe-Aus: Caroline Beil verrät Grund für die Trennung von Philipp!

Caroline Beil (57) und Philipp Sattler gingen seit 2015 zusammen durchs Leben. © Gerald Matzka/dpa

Nach neun Jahren Beziehung und davon rund vier Jahren Ehe ist alles vorbei. Die Schauspielerin und der Zahnarzt gehen ab sofort getrennte Wege.

Bisher waren keine Details zu der Trennung bekannt - bis jetzt! Die 57-Jährige sprach am vergangenen Sonntag bei GALA im TV über die Gerüchte der bisherigen Wochen.

Moderatorin Annika Lau (45) hakt nach und will wissen "Neun Jahre Fernbeziehung. War das am Ende das, was euch das Genick gebrochen hat in der Beziehung?".

"Ich glaube schon", antwortete Caroline. Ihr Lebensmittelpunkt sei Berlin, wo sie mit ihren beiden Kinder, der gemeinsamen Tochter Ava (7) und ihrem 15-jährigen Sohn aus vorheriger Beziehung, lebt. Sein Leben spielt sich hingegen in Marl im Ruhrgebiet ab, wo er eine eigene Zahnarzt-Praxis betreibt.

Ihr gemeinsamer Wunsch, dass Philipp eine Praxis in Berlin eröffnet, habe sich nie erfüllt.