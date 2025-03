Zuwachs im Hause Robens: Caro und Andreas hin und weg - "Unterschiede ziehen sich an"

Mallorca (Spanien) - Caro Robens (46) und Ehemann Andreas (58) sind bekennende Tierfreunde. In ihrer Wahl-Heimat Mallorca leben die TV-Stars bereits mit einigen Vierbeinern zusammen - vor kurzer Zeit ist mit Welpe Hera eine weitere Fellnase zur Familie gestoßen.

Wie alle Welpen hält wohl auch die kleine Hera ihre Besitzer Caro (46) und Andreas (58) Robens ordentlich auf Trab. © Instagram/caroline_andreas_robens

Bei Instagram hatte das Ehepaar mit seinen mehr als 116.000 Followern seit dem Einzug der jungen Hündin im Januar dieses Jahres bereits einige Fotos der schwarzen Pitbull-Mischlings-Hündin geteilt.

Am Freitag verrieten die beiden "Goodbye Deutschland"-Stars nun, wie das Zusammenleben mit dem jüngsten Familienmitglied und den übrigen Vierbeinern im Hause Robens läuft.

Dazu hatte das Ehepaar ein neues Foto von Hera auf seinem Kanal gepostet, auf dem diese an der Seite von Hund Jovi zu sehen war.

Der von der Körpergröße her deutlich kleinere Bruder der Vierbeinerin hatte sich dabei unter ihr versteckt, lugte frech unter Heras Bauch hervor und schien sich in der Anwesenheit der schwarzen Hündin pudelwohl zu fühlen. Sehr zur Freude von Caro und Andreas, die ihre beiden Hunde in dem Beitrag gar als "Dream-Team" bezeichneten.

"Es gibt sie immer nur im Doppelpack", verrieten die Fitness-Fans und schwärmten in den höchsten Tönen von ihren Vierbeinern. "Und man sieht mal wieder, Unterschiede ziehen sich an", betonten die Robens.