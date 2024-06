Carsten Maschmeyer ungewohnt emotional: Das ist der Grund

Hannover - Carsten Maschmeyer (65, " Die Höhle der Löwen ") nutzt Instagram regelmäßig, um seine Botschaften und Meinungen rund um die Themen Unternehmertum und Erfolg unter seine Follower zu bringen. Am Montag zeigte er sich hingegen ungewohnt emotional und persönlich.

Seit 2009 sind Carsten Maschmeyer (65) und Veronica Ferres (59) nun schon liiert. © Felix Hörhager/dpa

Grund dafür war der 59. Geburtstag seiner Frau, der Schauspielerin Veronica Ferres.

"Heute hat der wundervollste Mensch, die großartigste Mutter und die beste Partnerin, die ich mir nur vorstellen kann, Geburtstag. Nämlich Du, meine Löwin", erklärte Maschmeyer in einem Instagram-Post.



"Ich liebe Deinen Humor, Deine Herzlichkeit und Deine Wärme. Du arbeitest so hart und fleißig wie kaum jemand und verlierst dabei nie an Durchhaltevermögen. Du setzt Dich mit einem unermüdlichen Einsatz für unsere Familie ein und hast immer ein offenes Ohr für alle", schwärmt er weiter über seine Frau.



Gemeinsam hätte das Paar schon viel erreicht. Er liebe ihre Patchwork-Familie und das Leben, das sie sich gemeinsam aufgebaut haben.

Seit 2009 sind Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer liiert. 2014 heiratete das Paar in Nizza (Frankreich). Die Schauspielerin brachte eine Tochter, Schauspielerin Lilly Krug (23) aus einer vorherigen Ehe mit in die Beziehung.

Der 65-Jährige hat zwei Söhne aus erster Ehe mit Bettina Maschmeyer.