Cathy Hummels: "Die Krankheit ist Teil meines Ichs, meines Lebens"

Cathy Hummels (35) hat gelernt, mit ihrer Erkrankung umzugehen. © Peter Kneffel/dpa

Bereits vor der Ausstrahlung hat sich die Münchner Influencerin und Moderatorin, die unter anderem für das RTLZWEI-Format "Kampf der Realitystars" vor der Kamera steht, in ihrer Story auf Instagram zu der Bedeutung dieses Themenfeldes geäußert.

In den Augen der gebürtigen Dachauerin gibt es nicht "den einen richtigen Umgang" mit der ohne Zweifel äußerst komplexen Thematik. Dass in der Gesellschaft mehr Fokus auf seelische Gesundheit gelegt werde, findet Hummels zwar gut, merkt jedoch an: "Aber es ist noch viel Luft nach oben."



Vor allem mit Blick auf die sozialen Medien zeigt sich die 35-Jährige zwiegespalten. "Auf der einen Seite feiere ich es, dass wir durch soziale Medien Awareness schaffen, andererseits kann man auch mit einem Klick 'Therapie'-Videos veröffentlichen, ohne dass diese medizinisch geprüft sind."

Auch sie habe in ihrem Leben einiges in diesem Bereich lernen müssen. "Gut gemeint bedeutet nicht immer gleich gute Hilfestellung." Hummels stellt auch deshalb klar: "Ich bin gerne Teil von Debatten bezüglich dieses Themas."