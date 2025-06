Schürfwunden und blutige Beine: Cathy Hummels berichtet von ihrem Unfall

München/Mondsee - Cathy Hummels (37) hat sich mit Schürfwunden und offenen Knien auf Instagram gezeigt. Woher kamen diese Verletzungen? Was war passiert? Jetzt hat sie über ihren Unfall berichtet, der während eines Fitness-Retreats passierte.

Alles in Kürze

Moderatorin Cathy Hummels (37) ist beim Joggen gestolpert. Jetzt hat sie einen MRT-Termin – nur zur Sicherheit. © Peter Kneffel/dpa

Es war ein unachtsamer Moment, der für die schlimmen Bilder sorgte. Ausgerechnet vor ihrem großen Event.

Im österreichischen Salzkammergut war die Moderatorin im Rahmen der "Balance Boost Days 2025" vor Ort und wollte den Kopf frei bekommen.

Als Fitness-Fan weiß sie, dass Joggen dafür eine super Gelegenheit bietet. Also ab in die Laufschuhe und einmal rund um den See.

Dann allerdings kam es zum Fehltritt. Gegenüber RTL berichtete sie: "Der Weg war mit Kiesel und festen Steinen gesäumt." Dort sei sie an einem Stein hängen geblieben und "mit voller Wucht gestürzt". 200 Meter vor dem Ziel.

Knie offen. Schürfwunden an den Händen. Schmerzen. Die große Gala am Abend des Fitness- und Gesundheitsevents schien – zumindest für die 37-Jährige – in Gefahr. Doch Hummels ließ sich den Spaß nicht nehmen.