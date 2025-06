Cathy Hummels vor Gericht: Hat Influencerin Rechnung einfach nicht beglichen?

München - Cathy Hummels musste am Mittwoch in München vor dem Landgericht erscheinen. Der 37-Jährigen wird von Malermeisterin Maren Kogge vorgeworfen, eine Rechnung in Höhe von 13.000 Euro bislang nicht beglichen zu haben.

Die Influencerin bot einen Vergleich an. © Felix Hörhager/dpa

Die gebürtige Dachauerin erschien persönlich vor dem Landgericht, auch die Malerin war vor Ort.

"Es steht mir zu, dass du meine Materialien und meine Arbeitszeit und die meines Mitarbeiters bezahlst", zitiert die Zeitung die Klägerin, die sich demnach direkt an Hummels wandte: "Ich habe auch einige Male an den Rosen nachgebessert, so wie du es wolltest. Du hast dir einen neuen Maler geholt, der hat alles überarbeiten lassen. Es sieht nicht mehr so aus wie dein erster Kundenwunsch."

Alles sei von ihr so gemacht worden, wie gewollt.

Anwältin Veronika Schönstein habe ergänzt: "Die Leistungen wurden wie besprochen vollbracht. Mit Material und Arbeitszeiten. Das sollten dann auch vergütet werden. Die Arbeiten meiner Mandantin wurden übermalt. Das ist eine negative Publicity."

Hummels hielt vor Gericht dagegen: "Ich arbeite sehr viel von zu Hause. Es gefällt mir nicht, was da entstanden ist. Das habe ich dir auch gesagt. Das sollte ein Prestigeobjekt werden. Und ich bin die Letzte, die sich nicht an Abmachungen hält."

Sie bot eine Einigung an, vom Gericht wurde ein Vergleich vorgeschlagen. Der Prozess wird am 9. Juli fortgesetzt.