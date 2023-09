Cathy Hummels hat ein Dating-Problem! "Das sind nur Lappen"

München - Das Oktoberfest 2023 befindet sich seit dem zurückliegenden Samstag in vollem Gange. Cathy Hummels (35) hat beim persönlichen Blick auf die diesjährige Wiesn eine besondere Hoffnung - und zwar in Liebesangelegenheiten.

Der Grund? "In München ist nix Gscheits dabei."

Wie die 35-Jährige am heutigen Montag vor dem von ihr bereits zum sechsten Mal groß inszenierten Wiesn-Bummel erklärte, sei es "schön, wenn man Leute kennenlernt, die eben nicht von hier sind".

Sie sei in einem Alter, in dem "die meisten gerade erst heiraten" würden, erklärte Hummels. Jedoch sei sie selbst eben bereits geschieden. Eine weitere Problematik: "Ich bin sehr bekannt, mein Ex-Mann noch bekannter als ich." Sie wisse deshalb oftmals gar nicht so genau, ob jemand sie anschaue, weil er sie "gut findet" - oder aber, weil er ein durchaus "anderes Interesse" habe.

"Da tue ich mich schwer", räumte die Influencerin und Moderatorin ein. "Ich verliebe mich ganz schwer. Und wenn ich mich verliebe, werde ich komisch. Ich krieg dann keinen Ton raus und bin sehr schüchtern." Sie sei eben "kompliziert".