Cathy Hummels: Neue Liebe oder für immer "Single-Hippie-Mama"?

Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels (35) folgen auf Instagram derzeit mehr als 702.000 Menschen. © Christoph Soeder/dpa

"Meine lange Reise war eine solch intensive Phase meines Lebens für mich", erklärte die Influencerin und Moderatorin. Sie habe die Zeit genutzt und viel über ihre Vergangenheit sowie sich nachgedacht.

"Reflektiert. Oft geweint. Oft gelacht. Euphorie gespürt, genauso intensiv wie Schmerz", ließ Hummels die vergangenen Wochen und Monate, die sie weitestgehend bei den Dreharbeiten der Sendung "Kampf der Realitystars" in Thailand verbracht hat, entsprechend Revue passieren.

Sie habe in diesem Zeitraum gemerkt, wie ihre Seele und ihr Körper Schritt für Schritt wieder eine Verbindung aufgebaut hätten, so Hummels. Das klinge zwar komisch, sei allerdings so gewesen.

Auch die Frage "Wer bist du Cathy?" sei während all dem ihr ständiger Begleiter gewesen. "Wie geht es für dich weiter? Findest du nochmal die große Liebe oder bleibst du für immer eine Single-Hippie-Mama, die am Strand tanzt?" Es werde definitiv spannend!