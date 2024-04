Cathy Hummels will ein zweites Kind - wegen ihrer Handtaschen!

Cathy Hummels (36) hat noch einen Kinderwunsch. © Henning Kaiser/dpa

Ihr Sohn Ludwig, von dessen Vater Mats Hummels (35) die Influencerin seit Dezember 2022 geschieden ist, ist mittlerweile sechs Jahre alt.

"Das Einzige, für was er sich interessiert, ist Fußball und Schach", erzählt Cathy in der neuesten Folge ihres Podcasts "Hummeln & Fische", in dem sie zusammen mit ihrer Schwester Vanessa Fischer (25) über Beziehungen und das Mamadasein spricht.

Deswegen will die 36-Jährige unbedingt noch ein Mädchen, das einmal ihre geliebte Handtaschen-Sammlung erben soll.

"Es würde mir mein Herz brechen, wenn ich weiß, irgendwann sind meine Tage gezählt und ich hab niemanden - kein Mädchen - dem ich meine ganzen Sachen vererben kann", so die Moderatorin.