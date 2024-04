Cathy Hummels: Wenn der Ex nervt, "einfach bei WhatsApp blockieren"

Moderatorin Cathy Hummels (33) hat sich in ihrem Leben nach eigenen Angaben schon "oft genug" von Chat-Nachrichten runterziehen lassen. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

In der ersten Folge ihres neuen Podcasts "Hummeln und Fische" drehte sich bei Cathy und ihrer kleinen Schwester, Vanessa Fischer (34), am Sonntag alles um das Thema Beziehungen und Scheidungen.

Als Vanessa gerade von einer Situation berichtete, in dem sich ihr Ex-Partner gekränkt zeigte, weil ihr gemeinsamer Sohn nun mehr Zeit mit ihrem Neuen verbringe, hatte Cathy einen simplen Ratschlag auf Lager: "Ganz ehrlich: Wenn der wieder doof ist, einfach bei WhatsApp blockieren."

Die 36-Jährige spreche dabei aus eigener Erfahrung, schließlich habe sie auch ihren Ex-Mann, BVB-Profi Mats Hummels (35), mal blockieren müssen: "Habe ich auch schon gemacht."

Ihr gehe es beim Blockieren vor allem darum, sich von der Negativität nicht runterziehen zu lassen: "Manchmal ist es ja so, dass dann diese Person so in Rage ist und dann hören die nicht mehr auf. Dann wird geschossen, geschossen, geschossen. Wie so Hater im Internet. Und das Beste, was du machen kannst, ist dann einfach zu sagen: Schluss. Blockieren. Stopp."

Dabei betonte Cathy, dass sie in ihrem Leben "oft genug" runtergezogen worden sei, obwohl sie nichts gemacht habe - und das nicht nur von ihrem Ex-Mann. Dann den Chat-Partner so lange zu blocken, bis man wieder normal miteinander reden könne, tue ihr dann gut.