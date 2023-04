Mehr Haut als Hase! Cathy Hummels postet sexy Bunny-Bilder

München - Cathy Hummels (35) lässt auf Instagram die mehr als 698.000 Menschen, die ihr derzeit folgen, an ihrem Leben teilhaben. Das gilt auch an den Ostertagen - und beinhaltet natürlich ein zum Anlass passendes Outfit.

Cathy Hummels (35) hat an Ostern viel Spaß. © Angelika Warmuth/dpa

"Ich wünsche euch von Herzen frohe, liebevolle, sonnige und sportliche Ostern", schreibt Hummels zu vier Schnappschüssen, welche die Influencerin und TV-Moderatorin am gestrigen Sonntagabend auf der Social-Media-Plattform hochgeladen hat. "Wir sind viel draußen und ich trainiere fleißig."

Sie habe "so viel Spaß am Training wie nie", so die gebürtige Dachauerin - und auch "am Verkleiden".

Wobei jenes in diesem Fall dann doch eher schlicht ausgefallen ist. Zu einem pinkfarbenen Oberteil und einer ebenfalls pinkfarbenen Leggins haben sich passend zum Ostersonntag noch Hasenohren und ein Schwänzchen gesellt. Kurz: mehr Haut als Hase.

"Wo sind die Ostereier?", wirft Hummels passend dazu fragend in die Instagram-Runde. Sie sei bereit.

Diese dürfte letztlich aber vor allem Sohnemann Ludwig (5) zu Ostern gesucht haben. Denn wie aus den zahlreichen Storys der 35-Jährigen ersichtlich wird, war der Osterhase im Hause Hummels fleißig. Ein Blick hinter das Sofa könnte sich gelohnt haben.