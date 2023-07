Cathy Hummels spricht Klartext: "Ich fühle mich dann wie ein Nichtsnutz"

München - Cathy Hummels (35) hat auf Instagram eine überaus große Reichweite und ist sich ihrer Vorbildrolle, die sie für so manche Menschen aus ihrer Followerschaft innehat, durchaus bewusst.

"Dann kommt der Selbstdruck und vor allem die Selbstzweifel", schildert Hummels. Sie könne damit inzwischen zwar gut umgehen, an manchen Tagen sei dies allerdings durchaus anstrengend. "Ich fühle mich dann wie ein Nichtsnutz."

"Selbstzweifel sind normal, aber sie sollten einen nicht zu sehr beeinträchtigen", führt die gebürtige Dachauerin aus. Sie selbst sei sehr ehrgeizig und liebe es, "meine Träume, Visionen und Kreativität in die Tat umzusetzen". Manchmal habe sie dabei jedoch das Gefühl, dass es eben noch besser gehe.

Man gebe alles, denke aber dennoch: "Ich arbeite so hart, aber es geht noch besser." Es handelt sich um Selbstzweifel, die Hummels nicht fremd sind, wie die Mutter des kleinen Ludwig (5) einräumt.

"Kennt ihr das?", fragt die erfolgreiche Influencerin und TV-Moderatorin, die unter anderem für " Kampf der Realitystars " vor der Kamera steht, aktuell auf der beliebten Social-Media-Plattform in die Runde.

Es ist der Punkt, an dem Hummels selbst den belastenden Gedanken einen Riegel vorschiebt. "Stopp: Jeder Mensch ist wertvoll. Auch ich", erklärt sie und fügt an, dass, wenn es einem ebenfalls so gehe, man schlicht Stopp "zu diesem Mindfuck" sagen solle.

Sie schließt mit einer kleinen Aufgabe und einem Herzchen: "Wir sagen jetzt 100-mal in den Spiegel: Ich bin wertvoll."