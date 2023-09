Cathy Hummels und die Kirche: Aus diesem Grund ist sie inzwischen ausgetreten

Cathy Hummels (35) ist aus der Kirche ausgetreten. © Marcus Brandt/dpa

"Ich bin katholisch aufgewachsen, mein Sohn ist auch getauft, dennoch bin ich aus der Kirche ausgetreten", erklärte Hummels im Rahmen einer ihrer vielen Storys auf der Social-Media-Plattform.



Die entsprechende Begründung dafür lieferte die Influencerin und Moderatorin, die unter anderem für das RTLZWEI-Format "Kampf der Realitystars" vor der Kameralinse steht, unmittelbar selbst ab.

Sie habe herausgefunden, dass sie selbst nicht an Gott glaube, "sondern an eine Macht, eine Energie", schilderte die gebürtige Dachauerin. Ihrem Bruder hingegen sei der Glaube sehr wichtig, weshalb sie am heutigen Sonntagmittag natürlich bei der Taufe von dessen Sohn dabei gewesen sei, so Hummels.

Auch wenn sie den Glauben "nicht teile". Sie schloss mit einem Herzchen-Emoji, um ihre Verbundenheit zu zeigen.