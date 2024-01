Cathy Hummels zeigt sich oben ohne am Strand - und kassiert Shitstorm!

Cathy Hummels (35) hat sich oben ohne auf Instagram gezeigt. © Henning Kaiser/dpa

Oben ohne sitzt die Influencerin am Strand. "Man braucht nicht viel im Leben, um glücklich zu sein", schreibt die Ex-Frau von Fußballprofi Mats Hummels (35) zu dem verführerischen Bild und beendet ihren Post humorvoll mit: "... und auch definitiv keine Tanlines."

Über Bräunungsstreifen muss sich die 35-Jährige in diesem Outfit wahrlich keine Sorgen machen.

Einige Nutzer finden allerdings, dass Hummels mit diesem Post zu weit gegangen ist.

"Selbstliebe … Alles schön und gut. Ich finde, hier sollte man sich nicht so ablichten", "Warum machst du das?" und "Jetzt muss man in der Früh schon aufpassen, wenn man Instagram öffnet. War kurz irritiert, was ich da jetzt geöffnet habe", schreiben diese beispielsweise in den Kommentaren.

Hummels erntet für ihren sexy Post aber auch Beifall. "Mega Bild - es ist schön zu sehen, dass es dir gut geht, und du genießt es in vollen Zügen" und "Du kannst so stolz auf deinen Körper sein", kommentieren andere User.