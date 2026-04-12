Eine Kathi für Cathy Hummels: Moderatorin setzt starkes Zeichen für den Tierschutz
Salzburg/München – Die Moderatorin Cathy Hummels (38) besuchte vor wenigen Tagen gemeinsam mit Sohn Ludwig die Tierschutzgemeinschaft Gut Aiderbichl in Salzburg. Dort übernahm die Münchnerin kurzerhand die Patenschaft für ein ganz besonderes Pferd.
Auf dem Hof wollte sich Hummels eigentlich nur "persönlich von der großartigen Arbeit überzeugen" und so dem Tierschutz etwas näherkommen, wie sie gegenüber "oe24" betonte.
Dass sie am Ende als Patentante das Gut verlassen würde, stand definitiv nicht auf ihrer Bingokarte.
Die Hingabe, mit der die Tiere auf dem Hof versorgt werden, rührte Hummels besonders. Die 38-Jährige fand: "Alles ist mit viel Liebe gemacht. Das größte Glück der Tiere ist, dass sie von Gut Aiderbichl gerettet wurden."
Auch Sohn Ludwig schien es auf dem Hof mehr als gut zu gefallen – und so wollte dieser am Ende am liebsten gar nicht mehr nach Hause fahren. "Mama, ich will hierbleiben", lautete das Resümee des Achtjährigen.
Doch bevor sie sich auf den Heimweg machten, sorgte eine besondere Geschichte bei Hummels für große Emotionen: das Schicksal von Pferd Kathi.
Pferd Kathi in letzter Sekunde gerettet
Dieses ist sehr eng mit der Gründungsgeschichte von Gut Aiderbichl verknüpft.
2004 wurde das wenige Wochen alte Fohlen Kathi in letzter Sekunde gerettet: Gründer Michael Aufhauser entdeckte es auf einem Pferdeschlachtmarkt – bereits auf dem Weg nach Italien. Doch erst die Wiedervereinigung mit ihrer Mutter brachte dem Fohlen die nötige Kraft zum Überleben: Aus Sehnsucht hatte Kathi zuvor jede Nahrung verweigert.
Für Hummels war klar: Sie wird die Patentante des Pferdes. "Ich fühle mich nicht nur wegen des Namens mit Kathi verbunden. Wir beide haben uns auf Anhieb verstanden, ich habe diese Energie gespürt", so die Influencerin. "Cathy und Kathi – das ist ein perfektes Match."
Cathy Hummels appelliert an ihre Zuschauer auf Instagram
Der Besuch endete mit einem Appell an fast 700.000 Follower auf Instagram. Denn der Tierschutz braucht noch viel mehr Aufmerksamkeit, findet auch Hummels. Für sie ist Engagement unverzichtbar – denn Tiere sind schutzbedürftige Lebewesen, die auf die Fürsorge des Menschen angewiesen sind.
"Die Menschen sollten Gut Aiderbichl unterstützen, weil Tiere unsere Hilfe brauchen. Sie sind Lebewesen wie wir, aber können sich nicht selbst helfen – das ist unsere Verantwortung", so die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels (37).
Mit dem Versprechen, sich auch künftig aktiv für den Tierschutz einzusetzen, setzt die 38-Jährige ein starkes Zeichen über ihren Besuch hinaus. Auf Gut Aiderbichl freut man sich über die prominente Unterstützung – und hofft, dass sie viele Nachahmer findet, um noch mehr Tieren in Not ein sicheres Zuhause zu ermöglichen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/cathyhummels