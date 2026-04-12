Eine Kathi für Cathy Hummels: Moderatorin setzt starkes Zeichen für den Tierschutz

Salzburg/München – Die Moderatorin Cathy Hummels (38) besuchte vor wenigen Tagen gemeinsam mit Sohn Ludwig die Tierschutzgemeinschaft Gut Aiderbichl in Salzburg. Dort übernahm die Münchnerin kurzerhand die Patenschaft für ein ganz besonderes Pferd .

Cathy Hummels (38) und Sohn Ludwig (8) besuchten Gut Aiderbichl. © Screenshot/Instagram/cathyhummels

Auf dem Hof wollte sich Hummels eigentlich nur "persönlich von der großartigen Arbeit überzeugen" und so dem Tierschutz etwas näherkommen, wie sie gegenüber "oe24" betonte.

Dass sie am Ende als Patentante das Gut verlassen würde, stand definitiv nicht auf ihrer Bingokarte.

Die Hingabe, mit der die Tiere auf dem Hof versorgt werden, rührte Hummels besonders. Die 38-Jährige fand: "Alles ist mit viel Liebe gemacht. Das größte Glück der Tiere ist, dass sie von Gut Aiderbichl gerettet wurden."

Auch Sohn Ludwig schien es auf dem Hof mehr als gut zu gefallen – und so wollte dieser am Ende am liebsten gar nicht mehr nach Hause fahren. "Mama, ich will hierbleiben", lautete das Resümee des Achtjährigen.

Doch bevor sie sich auf den Heimweg machten, sorgte eine besondere Geschichte bei Hummels für große Emotionen: das Schicksal von Pferd Kathi.