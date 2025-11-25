"Durfte ich selbst sein": Cathy Hummels erfüllt sich Kindheitstraum bei "Sturm der Liebe"
München - Ein neuer Berufsweg für Cathy Hummels? Die 37-Jährige steht als Influencerin und Moderatorin bekanntlich gerne vor der Kamera und führte diese Leidenschaft nun bei der erfolgreichen ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" fort.
Ihre Folgen konnten am Freitag und Montag im TV verfolgt werden – beide sind auch in der Mediathek verfügbar.
Die Dreharbeiten fanden im April dieses Jahres statt. Für Cathy Hummels ging durch den Check-in am Fürstenhof ein kleiner Traum in Erfüllung, wie sie gegenüber "Bild" verriet.
"Für mich ist mit 'Sturm der Liebe' ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich wollte schon immer schauspielern und plötzlich durfte ich am Fürstenhof einfach ich selbst sein. Ich habe jeden Drehtag geliebt, vor allem die Arbeit mit dem großartigen Cast", schwärmte die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Moderatorin.
Cathy Hummels Story bei ihrem "Sturm der Liebe"-Debüt? Die 37-Jährige checkte als Single ein, um sich von Datingstress und Männern zu erholen.
Cathy Hummels ist nach wie vor auf der Suche nach der Liebe
Seit ihrer Scheidung von Fußball-Profi Mats Hummels (36) fand die Influencerin noch nicht den richtigen Partner - und spielt darauf auch in der Serie an.
"Vielleicht komme ich ja bald zurück nach Bichlheim (der fiktive Ort, in dem 'Sturm der Liebe' spielt, Anm. d. Red.) und finde dort endlich den Mann, der mir im echten Leben bisher verwehrt blieb. Wenn's mit der Liebe schon nicht klappt, dann vielleicht wenigstens fernab vom Glamour im Fürstenhof."
Zwar hatte Cathy Hummels bereits Gastrollen bei "Das Traumschiff" oder auch bei der RTL-Serie "Unter uns", dennoch gefiel ihr bei der ARD-Soap besonders der Heimatbezug:
"Ich bin doch eine Bayerin, und 'Sturm der Liebe' hat bei uns Kult. Ich liebe die Serie und würde gerne fester Bestandteil sein. Ich hatte jetzt drei Drehtage, hätte aber am liebsten gar nicht mehr aus dem Fürstenhof ausgecheckt."
Titelfoto: ARD/Christof Arnold