"Durfte ich selbst sein": Cathy Hummels erfüllt sich Kindheitstraum bei "Sturm der Liebe"

München - Ein neuer Berufsweg für Cathy Hummels ? Die 37-Jährige steht als Influencerin und Moderatorin bekanntlich gerne vor der Kamera und führte diese Leidenschaft nun bei der erfolgreichen ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " fort.

Bei "Sturm der Liebe" konnte Cathy Hummels (37) ganz sie selbst sein. © ARD/Christof Arnold

Ihre Folgen konnten am Freitag und Montag im TV verfolgt werden – beide sind auch in der Mediathek verfügbar.

Die Dreharbeiten fanden im April dieses Jahres statt. Für Cathy Hummels ging durch den Check-in am Fürstenhof ein kleiner Traum in Erfüllung, wie sie gegenüber "Bild" verriet.

"Für mich ist mit 'Sturm der Liebe' ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich wollte schon immer schauspielern und plötzlich durfte ich am Fürstenhof einfach ich selbst sein. Ich habe jeden Drehtag geliebt, vor allem die Arbeit mit dem großartigen Cast", schwärmte die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Moderatorin.

Cathy Hummels Story bei ihrem "Sturm der Liebe"-Debüt? Die 37-Jährige checkte als Single ein, um sich von Datingstress und Männern zu erholen.