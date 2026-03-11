Cathy Hummels spricht offen über Sorgerecht-Regelung mit Ex-Mann Mats für Sohn Ludwig

München - Mehr als 13 Jahre lang gingen Mats (37) und Cathy Hummels (38) gemeinsam durchs Leben. Seit Dezember 2022 ist das Promi-Paar offiziell geschieden . Mit der aktuellen Sorgerecht-Regelung für den gemeinsamen Sohn Ludwig (8) scheinen beide zufrieden zu sein.

Mats (37) und Cathy Hummels (38) sind seit einigen Jahren getrennt. © Matthias Balk/dpa

"Ihr wisst ja, dass ich mir seit Juli letzten Jahres das gemeinsame Sorgerecht mit meinem Ex-Mann teile. Das heißt: Der Ludwig ist eine Woche bei ihm, eine Woche bei mir", sagt Cathy Hummels in einem Instagram-Video, das sie als "Das ehrlichste Life-Update ever" bezeichnet.

Am Anfang sei das Wechselmodell sehr schwer für sie gewesen. "Aber mittlerweile hab' ich das Gefühl, dass ich davon profitiere. Weil ich mich auch mal auf mein Privatleben konzentrieren kann", meint die 38-Jährige.

Auch Mats Hummels scheint mit der 50/50-Sorgerecht-Regelung zufrieden zu sein. Ende Februar sagte er in einem Interview mit "GQ": "Ich habe einen Sohn, der die Hälfte der Zeit bei mir verbringt. Diese Tage sind dann natürlich komplett durchstrukturiert. Das ist schön und ich genieße es sehr."

Während er bereits seit über zwei Jahren mit Model Nicola Cavanis (27) liiert ist, ist Cathy Hummels noch auf der Suche. Das hat auch Gründe, wie die Influencerin verrät.