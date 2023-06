Homophobe Hasskommentare gegen ihren Bruder: Cathy Hummels legt nochmals nach!

Cathy Hummels (35) hat sich nach den hasserfüllten Kommentaren einiger Menschen auf Instagram erneut sehr deutlich zu Wort gemeldet. © Angelika Warmuth/dpa

Angewiesen waren sie bei der ersehnten Erfüllung des Kinderwunsches auf die Hilfe einer Leihmutter aus den USA. Dies und die Tatsache, dass das Kind nun bei zwei Männern aufwachsen wird, sorgte bei manchen Menschen für Unverständnis, das sich in teils äußerst erschreckenden Nachrichten entlud.

Kommentare, die Hummels so keinesfalls stehen lassen wollte - und deshalb bereits in einer Story am Donnerstag vermittelt hatte, was genau sie von diesen hält. Einen Tag später legt die stolze Tante des neuesten Zuwachses der Familie nun nach.

Die erfolgreiche Influencerin und Moderatorin, die für "Kampf der Realitystars" vor der Kamera stand, leitet ihren neuesten Beitrag vom heutigen Freitag mit den Worten ein: "Ich bin Cathy und kämpfe für ein buntes Deutschland." Toleranz sei der Bayerin zufolge noch etwas, das unserer Gesellschaft fehle.

Die gebürtige Dachauerin positioniert sich dabei nicht nur gegen Homophobie, Bodyshaming und Mobbing, sondern darüber hinaus auch gegen eine Stigmatisierung von Depressionen sowie die Diskriminierung von Frauen und berufstätigen Müttern.



Denn dies seien alles Dinge, die sie gemeinsam mit ihrer Familie schon erfahren und erlebt habe, schildert Hummels.