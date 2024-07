Wie ihr bekannter Vater: Ex-Let's-Dance-Teilnehmerin will in den Bundestag

Bergisch Gladbach - Seit Jahrzehnten ist CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (72) eine feste Größe in den Polit-Talkshows in Deutschland, saß von 1994 bis 2017 als Abgeordneter im Bundestag. Nun schickt sich seine Tochter Caroline Bosbach (34, CDU) an, ihrem Vater in die Bundespolitik zu folgen. Die 34-Jährige will sich für den Rheinisch-Bergischen Kreis als Direktkandidatin für die Bundestagswahl aufstellen lassen.