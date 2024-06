Céline Dion enthüllt: So lange leidet sie schon an ihrer unheilbaren Erkrankung

Las Vegas (USA) - Ende 2022 machte Céline Dion (56) öffentlich, dass sie an dem unheilbaren Stiff-Person-Syndrom erkrankt ist. Doch in einer Vorschau auf ein Interview mit der "Today-Show" gab die Sängerin jetzt zu, dass sie schon sehr viel länger an der seltenen Nervenkrankheit leidet.