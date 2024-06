Céline Dion spricht offen über ihre Krankheit: "Als würde jemand dich erwürgen"

Im Dezember 2022 wurde bei Céline Dion das seltene Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. © Ian West/Press Association/dpa

"Es ist, als würde jemand auf deinen Kehlkopf drücken und dich erwürgen", sagte die Kanadierin im Interview mit NBC News. Die seltene Autoimmunerkrankung führt zu starken Muskelkrämpfen und stechenden Schmerzen.

"Ich hatte einmal gebrochene Rippen, weil die Krämpfe so extrem waren", ergänzte die bekannte "The Power of Love"- und "My Heart Will Go On"-Interpretin.

Die neurologische Erkrankung, bei der vor allem das zentrale Nervensystem betroffen ist, greift auch die Stimme an. An das Singen von Liedern ist für die Musikerin daher nicht mehr zu denken.

Doch nicht nur der Bauchbereich und die Stimmbänder seien betroffen. Die Krämpfe könnten auch in den Beinen und in der Wirbelsäule auftreten, sagte die 56-Jährige.

Auch ihre Hände seien vor der Krankheit nicht sicher, zum Beispiel während des Kochens: "Es ist ein Krampf, aber sie geraten in eine Position, aus der man sie nicht lösen kann", erzählte die Sängerin.