Cellulite? Na und! Carina Møller-Mikkelsen feiert den Sommer ohne Komplexe

Am Dienstagabend postet die ehemalige Bodybuilderin ein Bikini-Foto auf Instagram . Der Titel: "Sommerbody in 3 einfachen Schritten".

Ihre Bilder zeigen keine inszenierte Perfektion - sondern gelebte Akzeptanz. © Fotomontage: Instagram/carinamoellermikkelsen

Auf dem nächsten Foto sitzt die 29-Jährige am Strand - mit Pizza in der einen, einem Softdrink in der anderen Hand. Keine Light-Version, keine Kalorienzähler-App in Sicht.

Der dazugehörige Satz ist ebenso simpel wie radikal ehrlich: "Ich esse, was mir schmeckt." Ein Statement gegen Diätkultur und Food-Shaming - und für mehr Lebensfreude!

Auf dem letzten Foto sitzt Carina Møller-Mikkelsen lachend auf einem Boot - immer noch im Bikini. Die Caption dazu lautet: "Ich ziehe an, worin ich mich wohlfühle, nicht was mich kaschiert."

Auch das ist ein bewusstes Gegenbild zur Modeindustrie, die "Problemzonen kaschieren" will. Die Influencerin macht deutlich: Der eigene Körper braucht keine Tarnung.