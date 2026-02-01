 813

Chance genutzt: NFL-Star meldet sich nach Sydney Sweeneys Liebes-Gesuch

Nachdem Sydney Sweeney gesagt hatte, dass sie einen sportlichen Mann sucht, versuchte ein Footballspieler sein Glück bei ihr.

Von Mia Berger

USA - Vor wenigen Tagen gestand Schauspielerin Sydney Sweeney (28) in einem Interview, dass sie einen Mann suche, der "sportlich, aufgeschlossen und lustig" sei - kurz darauf versuchte ein NFL-Spieler sein Glück bei ihr!

Sydney Sweeney (28) hält nach einem sportlichen Mann Ausschau.
Sydney Sweeney (28) hält nach einem sportlichen Mann Ausschau.  © Jae C. Hong/Invision/AP/dpa

"Ich bin ein sportlicher Mensch, also muss jemand mit mir einen Berg besteigen oder Fallschirmspringen können", so die 28-Jährige gegenüber der Cosmopolitan.

Footballspieler Puka Nacua (24) reagierte prompt auf die Aussage und kommentierte das Interview auf der Plattform X mit den Worten: "Ich liebe Fallschirmspringen."

Der 24-Jährige versuchte damit also sein Glück bei der "Euphoria"-Darstellerin.

Tragischer Verlust: Snoop Doggs Enkeltochter mit nur zehn Monaten gestorben
Promis & Stars Tragischer Verlust: Snoop Doggs Enkeltochter mit nur zehn Monaten gestorben

Auch den Nutzern blieb der Flirtversuch nicht verborgen. So schrieb einer: "Chance genutzt! Respekt dafür."

Footballspieler Puka Nacua (24) versuchte sein Glück bei Sydney Sweeney.
Footballspieler Puka Nacua (24) versuchte sein Glück bei Sydney Sweeney.  © vonDAVID JENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Doch Nacua ist offenbar nicht der einzige Athlet, der sein Glück bei der Schauspielerin versuchte. Ein Insider berichtete, dass Sweeney regelmäßig Nachrichten von verschiedenen Sportlern erhalte.

Titelfoto: Montage: Jae C. Hong/Invision/AP/dpa,vonDAVID JENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mehr zum Thema Promis & Stars: