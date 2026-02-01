Chance genutzt: NFL-Star meldet sich nach Sydney Sweeneys Liebes-Gesuch

USA - Vor wenigen Tagen gestand Schauspielerin Sydney Sweeney (28) in einem Interview, dass sie einen Mann suche, der "sportlich, aufgeschlossen und lustig" sei - kurz darauf versuchte ein NFL-Spieler sein Glück bei ihr!

Sydney Sweeney (28) hält nach einem sportlichen Mann Ausschau. © Jae C. Hong/Invision/AP/dpa

"Ich bin ein sportlicher Mensch, also muss jemand mit mir einen Berg besteigen oder Fallschirmspringen können", so die 28-Jährige gegenüber der Cosmopolitan.

Footballspieler Puka Nacua (24) reagierte prompt auf die Aussage und kommentierte das Interview auf der Plattform X mit den Worten: "Ich liebe Fallschirmspringen."



Der 24-Jährige versuchte damit also sein Glück bei der "Euphoria"-Darstellerin.

Auch den Nutzern blieb der Flirtversuch nicht verborgen. So schrieb einer: "Chance genutzt! Respekt dafür."