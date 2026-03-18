Kurios: Thomas heißt jetzt anders

Koblenz - Aus bürokratischen Gründen hat Popsänger Thomas Anders seinen bürgerlichen Namen Bernd Weidung abgelegt und auch seine Familie heißt neuerdings anders - und zwar Anders.

Bis vor Kurzen hieß Thomas Anders (63) noch mit bürgerlichem Namen Bernd Weidung. Jetzt gibt es diesen Namen in seinem Pass nicht mehr. © Hendrik Schmidt/dpa

Da das übliche rückseitige Pflichtfeld des Künstlernamens auf seinem Personalausweis sowie im Reisepass seit 2025 aus Datenschutzgründen im internationalen digitalen Erfassungssystemen fehle, sei es immer wieder zu Problemen auf Reisen gekommen, sagte der 63-jährige Koblenzer der "Bild".

Kompliziert wurde es etwa im Hotel oder am Flughafen - wenn das Ticket auf Thomas Anders ausgestellt gewesen sei. "Es gilt tatsächlich zum Abgleich nur noch ein Name – nämlich der, der auf der Vorderseite im Pass eingetragen ist", erklärte der frühere Modern-Talking-Star.

Deshalb habe er sich für einen Namen entscheiden müssen, erklärte dessen Ehefrau Claudia. "Da er in der Öffentlichkeit automatisch als Thomas Anders wahrgenommen wird, seit Beginn der 80er Jahre, war die Entscheidung aus logistischen Gründen klar."