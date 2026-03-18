Schmutzkampagne gestartet? Jetzt schlägt Rebel Wilson zurück

Los Angeles - Nach den schweren Vorwürfen , ihr Umfeld habe Produzentin Amanda Ghost gezielt mit rufschädigenden Inhalten attackiert, meldet sich Rebel Wilson (46) jetzt selbst zu Wort und geht in die Offensive. Die Schauspielerin weist jede Beteiligung zurück und stellt die Ereignisse anders dar.

Schauspielerin Rebel Wilson (46) rechnet mit weiteren "PR-Artikeln", die sie diskreditieren sollen. (Archivbild) © Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

In einer langen Instagram-Story erklärt sie, sie habe während der Dreharbeiten zu "The Deb" "verdächtiges Verhalten" britischer Produzenten gemeldet und gehofft, "dass dies zu Maßnahmen führt und hoffentlich zu einer besseren Branche insgesamt".

Stattdessen sei die Situation eskaliert.

"Vielleicht habe ich nur die Spitze eines Eisbergs getroffen? Vielleicht gibt es mehr an diesem Verhalten, das sehr mächtige Menschen vertuschen wollen", schreibt Wilson und ergänzt: Diese Personen seien "SEHR daran interessiert, mich zum Schweigen zu bringen".

Konkret bringt sie dabei erstmals den Investor Len Blavatnik (68) ins Spiel, der an der Filmproduktion beteiligt sei. Dessen Geld habe "mehrere Klagen und PR-Angriffe" gegen sie finanziert.