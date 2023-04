Charlotte Weise über Probleme mit ihrem Kind: "Immer nur Geschrei"

Am liebsten schläft Mads (1) auf dem Arm seiner Mama Charlotte Weise (30). © Instagram/charlotte_weise

In einem neuen Post verrät die junge Mutter ihren rund 183.000 Followern, was ihre Nerven seit der Geburt von Sohn Mads (1) regelmäßig auf die Probe stellt: "Das Thema Schlaf ist bei uns von Anfang an sehr kompliziert", erklärt sie.

Dazu teilt Charlotte einen süßen Clip, in dem sie mit dem schlafenden Mads auf dem Arm in ihrer Wahlheimat Spanien am Strand spazieren geht.

In Spanien kam ihr Kind auch zur Welt, allerdings zwei Monate zu früh. Charlotte und Freund Felix Adergold (43) mussten nicht nur lange um das Leben des Kleinen bangen, auch andere Dinge gestalteten sich alles andere als einfach.

"In der Klinik mussten wir ihn alle 3 Stunden wecken und auch die ersten Tage, nachdem wir zu Hause angekommen sind", erinnert sich die 30-Jährige. "Die ersten Monate wollte er nicht gern im Tuch oder in der Trage sein, sondern immer nur so getragen werden und hat auf mir geschlafen." Sie konnte nicht mal aufs Klo gehen.

Auch später wurde es nicht besser: "Im Kinderwagen gab es immer nur Geschrei und wenn es mal geklappt hat, dann war es eine seltene Angelegenheit", betont Charlotte. Wie oft Mads im Kinderwagen geschlafen habe, könne sie an einer Hand abzählen.