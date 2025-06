Charlotte Weise hat Tausende neue Follower: Freuen kann sie sich darüber nicht

Influencerin Charlotte Weise (32) hat ihren Fans auf Instagram am Sonntag erklärt, warum das große Wachstum ihrer Followerzahl eher negativ für sie ist. © Instagram/charlotte_weise

Am Sonntag berichtete die Spanien-Auswanderin in ihrer Story, dass ihre Followerzahl in rund 90 Tagen von 185.000 auf 208.000 gestiegen sei, sie also 23.000 neue Abonnenten in drei Monaten dazu gewonnen habe.

Nicht wenige hätten sie darauf angesprochen und sie beglückwünscht. Allerdings sei das Ganze gar nicht so positiv für sie, erklärte Charlotte - im Gegenteil! Die meisten neuen Followern kämen nämlich aus dem Ausland.

Hintergrund: Zuletzt hatte die 32-Jährige einige Reels veröffentlicht, die laut ihrer Aussage in Indien, den USA und Brasilien viral gegangen seien. Und genau von dort komme nun der Großteil der neuen Abonnenten.

Das Problem: "Die verstehen alle kein Deutsch und kaufen nichts. Die Kunden, die bei mir was buchen wollen, wollen aber nur deutsche Follower, die dann auch was kaufen", erläuterte Charlotte, die auf ihrem Account vor allem nachhaltige Produkte im Mode- oder Beautybereich bewirbt.