Charlotte Weise verrät im Interview: "Wäre ein Trennungsgrund für mich"

Hamburg - Sie ist Influencerin, Mama und ab sofort auch Kochbuchautorin: Charlotte Weise (30). Die Wahl-Spanierin hat ihre Leidenschaft zur veganen Küche in "50 Rezepten, die satt und glücklich machen" zusammengefasst. Doch so einfach, wie sie sich das Projekt vorgestellt hat, war es gar nicht, wie sie TAG24 verriet.

Charlotte: In dem Fall habe ich es komplett rausgelassen, da müsste man nochmal ein extra Buch machen. Aktuell ist es aber erstmal nicht geplant, auch wenn ich es mir gut vorstellen könnte. Es ist komplexer. Insbesondere in Hinblick auf die vegane Ernährung – da muss man mit Ernährungsberatern zusammenarbeiten und das am besten zusammenschreiben, damit man auf der sicheren Seite ist. Am Ende ist man noch Schuld, wenn Kinder Mängel haben.

Charlotte: In der Zeit, in der ich mein Essen in meinen Storys gezeigt habe, waren die Highlights so voll, dass alle gesagt haben: "Mach da doch ein Kochbuch draus. Ich würde mir das direkt kaufen". Dann habe ich das gemacht. Insgesamt hat es aber etwa zwei Jahre gedauert. Es kam einfach vieles dazwischen: Papierknappheit, Frühgeburt. Es steckt einfach mehr Arbeit dahinter, als ich gedacht habe. Ich habe fast alles selbst verfasst. Manchmal habe ich der Verlegerin auch Sprachnachrichten geschickt und sie hat es dann umgearbeitet.

Charlotte: Was ich nicht so gerne mag, ist Frittiertes. Aber in Spanien ist schon sehr viel gezuckert und frittiert. Aber sonst mag ich es. Trotz allem ist es leider sehr fleisch- und fischlastig. Wir können im Restaurant meistens nur "Patatas Bravas" oder Brot mit Tomate bestellen. Ansonsten gibt es meistens noch Paella mit Gemüse, aber mehr bleibt oft nicht auf der Karte.

TAG24: Hat sich euer Essverhalten verändert, seit ihr in Spanien lebt? Kocht ihr anders?

Charlotte: Ja, es hat sich insoweit verändert, dass wir in Deutschland viel mehr Ersatzprodukte gekauft haben. In Spanien gibt es nicht so eine große Auswahl. Wir haben immer veganen Käse, vegane Schnitzel, vegane Wurst gekauft. Und viel Brötchen und Brot gegessen. In Spanien essen wir zum Frühstück immer Nüsse, Samen, Hafer mit Soja-Vanille-Jogurt, Haferdrink und frischen Früchten. Wir essen dort generell nie zwischendurch. Und immer, wenn wir in Deutschland sind, essen wir immer alles durcheinander und viel mehr als sonst. Ich habe in Spanien wirklich vier Kilo weniger gewogen, weil ich hier immer so zwischendrin snacke: hier mal ein Brot, da mal ein Brötchen.

TAG24: Du willst mit deinem Kochbuch auch Unerfahrenen die vegane Küche näher bringen, und das ohne erhobenen Zeigefinger. Wie kommt das so an?

Charlotte: Eigentlich ist das Kochbuch für Leute gedacht, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Ich habe eine vegane Ernährungspyramide drin, alle Lebensmittel, die ich immer so zu Hause habe, aufgelistet und Tipps zum Einstieg gegeben. Ich selbst habe mich da auch super langsam ran getastet und war auch nicht so eine, die von heute auf morgen vegan war. Ich versuche das auch so weiterzugeben, dass es kein radikaler Umbruch sein muss. Aber ich bewundere natürlich Menschen, die das schaffen. Die von heute auf morgen eine Doku sehen und daraufhin alles verändern und ihr Leben lang durchziehen. Aber so war ich nie.