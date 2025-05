Darum hält Charlotte Weise traurig einen Schwangerschaftstest in die Kamera

Hamburg/Spanien - Vor wenigen Wochen verriet Charlotte Weise (32), dass sie und Freund Felix Adergold (46) am zweiten Kind arbeiten . Nun offenbarte die Influencerin, wie sehr sie das ganze Thema belastet.

Alles in Kürze

Mit traurigem Blick hält Influencerin Charlotte Weise (32) einen Schwangerschaftstest in die Kamera. © Instagram/charlotte_weise

Am Donnerstag veröffentlichte die 32-Jährige auf Instagram einen Post, der unter die Haut ging: Zu einem kurzen Reel, in dem sie mit traurigem Gesicht einen Schwangerschaftstest in die Kamera hält, schrieb Charlotte emotionale Zeilen.

"Gestern dachten wir noch, dass ich schwanger bin und heute habe ich dann doch meine Tage bekommen. Was das mit mir macht? Ein täglicher Wechsel der Gefühle. Viele schlaflose Nächte, mehrere negative TESTS, dann wieder Hoffnung ... seit 2 Wochen sah jeder Tag und jede Nacht anders aus", verdeutlichte sie.

Ihr sei bewusst, dass zwei Wochen keine lange Zeit seien, trotzdem merke sie schon jetzt, wie das Thema sie belaste.

"Ein ständiges HOFFEN. Tage an denen man Se* haben muss, werden schnell mal krampfig, das Thema wegschieben ist nicht so leicht, wie ich dachte und schnell wird aus nur noch entspannt die Sache angehen, etwas Ernstes", erklärte Charlotte.