Influencerin zeigt ihr neues Haus in Spanien und erntet Kritik für Detail

Hamburg/Spanien - Influencerin Charlotte Weise (31) gewährte ihren Fans und Followern jetzt einen besonders intimen Einblick in ihr Privatleben und zeigte ihr neu erworbenes Haus in Spanien. Selbstverständlich zeigten sich nicht alle Zuschauenden begeistert ...

Charlotte Weise (31) präsentiert ihr neues Haus auf YouTube. © Screenshot/Instagram/Felix und Charlotte

Am Montag veröffentlichte die 31-Jährige auf YouTube ein rund zehnminütiges Video, in dem sie Interessierte durch ihr Haus führt. Zu sehen sind ihre geräumige Küche und der Essbereich, das Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer, Kinderzimmer, mehrere Badezimmer ...

"Wir fühlen uns hier auch so wohl und sind super gerne zu Hause", so Charlotte später in ihrer Instagram-Story. Für die Inneneinrichtung sei ihr Freund Felix Adergold (44) zuständig gewesen. Sie selbst habe dafür kein Händchen.

Neben vielen Komplimenten für die schöne Einrichtung und den Beach-House-Vibe erntete Charlotte für ihr Video aber auch Kritik. "Wir mussten auf jeden Fall über die Kommentare lachen, weil einfach immer irgendwas gefunden wird, was doof ist", so die Influencerin.

"Ob es Mini ist, weil es ein Mops, eine Qualzucht ist (Anm.d.Red.: Dies wird in diesem Video nicht kritisiert.), oder ob man da meine hohen Schuhe sieht." Hätte sie Boots angehabt, hätte ihrer Vermutung nach auch jemand 'kritisch' gefragt, warum sie überhaupt Schuhe im Haus trage.

Auch das Geklacker ihrer High Heels habe genervt, so die Influencerin, die schon ahnt, dass sie mit einem Hut auf dem Kopf ebenfalls nicht für Begeisterungsstürme gesorgt hätte.