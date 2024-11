Plötzlich stand ihr Schlafzimmer unter Wasser! Charlotte Weise von Unwetter in Spanien betroffen

Am Abend und in der Nacht versuchten Charlotte Weise (32) und ihr Partner Felix Adergold (45) den Wassermassen Herr zu werden. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/charlotte_weise (2)

Auf ihrem Instagram-Account hatte die 32-Jährige zunächst noch von einem Ausflug bei strahlendem Sonnenschein nach Sitges und ins Bälleparadies in Torredembarra berichtet, doch schnell richtete sich der Blick auf ihr Handy.

Dort hatten die Behörden aufgrund des drohenden Unwetters Alarm geschlagen. Sofort ging es aber nach Hause, wo davon aber noch wenig zu sehen war. Am Nachmittag herrschte bei Charlotte, ihrem Mann Felix (45) und Sohnemann Mads noch strahlender Sonnenschein.

Doch am Abend, so war auch die Vorhersage, änderte sich das Bild. "Felix macht alles zu, weil der starke Regen nun anfängt. Dazu Blitz und Donner", zeigte sie in einer Story, die sie gegen 21.30 Uhr aufzeichnete.

Am Strand sei die Polizei bereits rumgefahren und habe die Bewohner dazu aufgefordert, ihre Autos in Sicherheit zu bringen, so Charlotte. Bereits am Nachmittag bekamen sie und ihre Familie in Sitges das Ausmaß des Unwetters mit. "Um 16 Uhr war unten in den Gassen am Strand alles unter Wasser", berichtete sie.