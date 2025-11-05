Charlotte Würdig will Beauty-OP: "Als hätten sie die Schamlippen nach oben verlegt"

Berlin - Charlotte Würdig (47) spielt mit dem Gedanken, sich für die Schönheit unters Messer zu legen. Doch ganz wohl ist der Moderatorin beim Gedanken an den Beauty-Eingriff noch nicht.

Charlotte Würdig (47) mag ihre Augenlider nicht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Podcast "The Real Ex-Wives", den die Ex-Frau von Sido (44) zusammen mit Georgina Stumpf, ebenfalls eine Sido-Ex, moderiert, sprach Charlotte Würdig offen über ihr Vorhaben und dazugehörige Vorbehalte.

"Ich hab ja so Schlupflider und die nerven mich so brutal", erklärte die 47-Jährige frei heraus. Auch bei der Beschreibung der so empfundenen "Problemzone" nahm Charlotte kein Blatt vor den Mund.



"Schlupflider sind, wenn hier oben zu viel Fleisch ist. Als hätten sie die Schamlippen nach oben verlegt", so die Mama zweier Söhne (zwölf und neun Jahre).

Inzwischen habe sie das Gefühl, als wären da "zwei Paar Schamlippen" über ihren Augen. Das Bild fand Charlotte Würdig offenbar so treffend, dass die Podcast-Folge später den Titel "Schamlippenaugen" erhielt.

Aktuell behilft sich das frühere "Playboy"-Model laut eigener Aussagen mit transparenten Lid-Pflastern. Die werden einfach auf die Augenlider geklebt und sorgen so für einen vorübergehenden Lifting-Effekt, wie Charlotte ihrer Podcast-Partnerin Georgina vorführt. Das Problem: Die Pflaster jucken.