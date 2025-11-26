Neuer Mann an ihrer Seite? Charlotte Würdig über aufregendes Date mit Geschäftsmann

Berlin - Steht bei Charlotte Würdig (47) etwa ein neuer Mann im Fokus? Ganz offen erzählt sie von einem überraschend schönen Abend mit einem Unbekannten in Köln.

Charlotte Würdig (47) hatte ein Blind-Date in Köln. © Instagram: charlottewuerdig

Auch Podcastpartnerin Giorgina Stumpf (36) staunt nicht schlecht, als Charlotte in "The Real Ex-Wives" plötzlich eine Date-Geschichte aus dem Ärmel zieht.

Die Moderatorin war gerade im Anflug zu einem Geschäftstermin in der Rheinmetropole, als "der bekannte Unternehmer aus Deutschland" ihr eine Nachricht auf Instagram schrieb. Die beiden waren bereits ab und zu in Kontakt.

Er fragte, ob er sie treffen dürfe und wie lange sie in der Domstadt bleibe. Charlotte hatte jedoch nur eine Nacht Zeit und der Geschäftsmann musste am späten Nachmittag zum Flughafen. Doch dann meldete er sich erneut und fragte, ab wann die Moderatorin Zeit hätte. "Und dann schreibt er: Ich habe alles abgesagt, ich hole dich ab", so die 47-Jährige.

Freundin Giorgina kann es nicht glauben. "Was hast du abgesagt? Bist du bescheuert? Du kannst doch deine Termine nicht wegen mir absagen", habe Charlotte daraufhin geantwortet.

Doch der Unternehmer ließ nicht mit sich reden und holte die TV-Bekanntheit um 19 Uhr an der Hotel-Lobby ab.