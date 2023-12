Chemnitzer Eislauf-Traumpaar: Aljona & Robin feiern Comeback

Aljona Savchenko (39) und Robin Szolkowy (44) harmonieren auf dem Eis wieder blendend. © Andreas Kretschel

In eisblauen Kostümen schwebten die fünffachen Weltmeister zu "My heart will go on" über die Eisfläche - begleitet von Rieu und seinem Johann-Strauß-Orchester. Für zunächst fünf Shows stehen die Chemnitzer gemeinsam mit dem Stargeiger auf der Bühne.



Schon seit einem halben Jahr arbeiten beide gemeinsam als Trainer für den Eiskunstlauf-Nachwuchs in Chemnitz. Für den Auftritt bei der Weihnachtsshow trainierten sie wie einst unter den strengen Augen von Ingo Steuer (57).

Die neun Jahre Trennung wischen die beiden beiseite. "Es fühlt sich wirklich an wie damals, als wäre nur ein Wochenende dazwischen gewesen", sagte Robin gegenüber dem MDR. Und Aljona fügte hinzu: "Man wächst raus aus solchen Geschichten."

Nach den ersten beiden Auftritten in Maastricht schwärmte Aljona auf Facebook: "Danke, dass ich dabei sein kann nach 18 Jahren. Was für eine Show!"