Chethrin Schulze gibt Details zur Geburt preis: "Einige wären sicherlich traumatisiert!"

Drei Tage vor der Entbindung wurde sie deshalb in ein Krankenhaus in Leipzig eingeliefert und engmaschig betreut. Dann wurde eine natürliche Geburt eingeleitet.

Ganz verliebt: Die Influencerin kann ihr Mutterglück noch gar nicht fassen.

Knapp 20 Stunden dauerte die Entbindung insgesamt - an Details kann sich die 31-Jährige eine Woche später glücklicherweise nicht mehr erinnern.

"Da müsste ich meinen Mann fragen. Ich habe das wirklich alles in dem Moment vergessen, als der kleine Mann auf meiner Brust lag. Ich weiß nur: Das war sehr, sehr extrem und einige wären sicherlich danach traumatisiert!", so das "Love Island"-Sternchen.

Mittlerweile scheint sich Chethrin aber wieder einigermaßen erholt zu haben, veröffentlichte jüngst einen Schnappschuss vom ersten Spaziergang mit Baby im Schnee.

"Es ist so magisch. Ich fange am Tag gefühlt 300 Mal an zu weinen, vor Freude, weil ich nicht glauben kann, dass dieses kleine Wunder endlich bei uns ist und ich so unendliche Liebe empfinde, die schon 'weh tut'", beschrieb Chethrin ihre Gefühlslage.

Für dieses pure Glück haben sich wohl alle Schmerzen und Mühen gelohnt!