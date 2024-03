Chethrin Schulze: Warum nicht jeder seinen perfekten Partner finden wird

"Weil zu viele Menschen bei dem falschen Menschen in einer unglücklichen Beziehung bleiben und somit den richtigen Menschen verpassen", erklärte Chethrin mit einem traurigen Smiley am Ende.

Die Fragerunde schließt Chethrin dann mit einer kleinen Geste an ihren "Mr. Smiley" ab, denn auf die Frage "Was gefällt dir an Leipzig am besten" antwortet sie "Mein Partner 😏".