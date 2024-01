Chethrin Schulzes Partner im Krankenhaus! "Dachte, dass ich nur ein Kind habe"

Leipzig - Was ist da denn schiefgelaufen?! Während Chethrin Schulze (31) aktuell im Baby-Glück schwebt, ist ihrem Partner nun ein ordentliches Missgeschick geschehen, das für ihn sogar in der Notaufnahme endete!

Was dann passierte, ließ die Influencerin offen. Gut gegangen war das Ganze offenbar jedoch nicht, denn "dann kam Mr. Smiley hoch und sagte: 'Schatz, mir ist was ganz Schlimmes passiert.'"

Während Chethrin am Abend ihr Söhnchen fürs Bett vorbereitete, hatte sich ihr Freund, den sie selbst nur "Mr. Smiley" nennt, von "Checker Tobi" erklären lassen, dass kochendes Wasser zu Schnee wird, wenn man es in die Luft wirft.

Mr. Smiley hatte sich bei einem Missgeschick den Fuß verbrannt. "Und ich dachte, dass ich nur ein Kind habe", kommentierte das Reality-TV-Sternchen den Unfall. © Montage: Screenshots/instagram.com/chethrin_official/

Mr. Ungeschickt hatte sich den Fuß verbrannt. Statt sich direkt helfen zu lassen, wollte er jedoch lieber noch eine Runde mit dem Hund raus. Als Chethrin kurz darauf nach ihm schaute, kam dann der große Schock. "Dann war er da am Esstisch, die Beine waren oben und er zog sich so das T-Shirt übers Gesicht. Ich sag: 'Schatz, was ist denn los?' Und er so: 'Das tut so weh, das tut so weh! Die Haut geht ab!' Ich dachte, ich werd wahnsinnig."

Chethrin alarmierte ihre Schwiegermama, um nach Milan zu schauen. "Ich mit ihm ins Krankenhaus. Er hatte Latschen an, denn er konnte sich nicht mal mehr Schuhe anziehen."

In der Notaufnahme gab's erst einmal Schmerzmittel sowie einen Verband. Einen Tag später rekapitulierte Chethrin die Ereignisse mit ihren Instagram-Followern. "Jetzt sind wir unterwegs, denn er muss ja zum Arzt, der Verband muss jeden Tag gewechselt werden. Und ich denke mir nur: Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen."

Die Story unterlegte sie gleich auch noch mit dem Kommentar: "Und ich dachte, dass ich nur ein Kind habe." Manchmal kann eben auch der Partner zum Kindskopf werden.