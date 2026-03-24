"Extreme Depressionen": Darum hat Reality-Star Chethrin Schulze jetzt einen "Normalo"-Job

Leipzig - Es ist stiller geworden um Reality-Star Chethrin Schulze (33) . In den vergangenen Monaten erklärte sie häufiger auf Instagram, dass die aktuellen Reality-TV-Shows nicht zu ihr passen und sie sich dort nicht sehe. Die 33-Jährige suchte nach etwas Neuem und jetzt scheint sie ihr Glück gefunden zu haben.

Chethrin Schulze (33) teilte in den vergangenen Wochen weniger auf Instagram. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/@

In einer Fragerunde auf Instagram nahm sie am Montagabend wieder Kontakt zu ihrer Community auf. Die fragte, wo Chethrin Schulze in den vergangenen Wochen und Monaten war.

"Tatsächlich arbeiten", antwortete die ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin. Da sie den ganzen Tag in Terminen und Gesprächen sei, würde ihr am Abend die Energie fehlen, noch auf Social Media online zu sein. Trotzdem gehe es ihr "richtig, richtig gut".

"Ich fühle mich wieder als Teil der Gesellschaft. Ich hatte durch die Umstände einfach extreme Depressionen, ohne es selbst zu wissen. Jetzt bin ich endlich wieder ein Mensch", teilte sie.

Sie arbeite aktuell wieder in einem "normalen" Job als Sales-Managerin im Außendienst für Marketing. Dabei kümmere sie sich um den "Internet-Auftritt von Unternehmen, Websites, Mitarbeiter-Suche, SEO-Optimierung, TV-Werbung, usw.", erklärte die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin.

Das sei genau ihr Ding. Trotzdem will sie Social Media und Instagram nicht komplett abhaken.