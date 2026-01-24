Reality-Star Chethrin Schulze geht heftig auf Dschungel-Eva los: "Inszeniert sich als Opfer"
Leipzig - Noch hat es nicht geknallt zwischen Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) im Dschungelcamp - kein Wunder, sie leben noch in getrennten Lagern. Dass die Situation zwischen den beiden dennoch schnell zum Thema unter den Bewohnern wird, war abzusehen. Wie Eva damit umgeht, gefällt Reality-Sternchen Chethrin Schulze (33) überhaupt nicht.
Es war erst wenige Stunden her, dass die Teilnehmer ihre Quartiere im australischen Busch bezogen hatten, da machte Kandidatin Ariel (22) - wie sollte es auch anders sein - im Gespräch mit Eva das Fass auf.
Die Szene, in der die Schweizerin ihr Gegenüber für ihr Verhalten kritisierte, lud Chethrin in ihrer Instagram-Story hoch. Darin gibt Eva zu verstehen, dass sie das Dschungelcamp als Neuanfang sehe und das Thema Samira einfach leid sei.
Chethrin fand sehr deutliche Worte für das Verhalten der gebürtigen Griechin sowie deren Ausreden. "Evas Auftreten wirkt geprägt von emotionaler Unreife und fehlender Selbstreflexion", so die Leipzigerin. Offenbar geht es der ziemlich gegen den Strich, dass die Ex-Affäre von Serkan Yavuz (32) sich ständig im Recht sieht.
"Dass sie heute mit Selbstbewusstsein auftritt und sich als Opfer inszeniert, ist keine Stärke, sondern eine Umdeutung der Realität", schreibt sie und stellt klar, dass Samira das Opfer sei, Serkan und Eva Täter.
Serkan sehe sie dabei zwar in der Hauptverantwortung, doch Eva trage natürlich eine Mitschuld, habe genau gewusst, dass er eine schwangere Frau und ein Kind zu Hause hat.
Chethrin Schulze lässt Dampf ab: "Zeigt Charakter und keinen guten"
Doch die Ex-"Love Island"-Teilnehmerin ist noch lange nicht fertig, rechnet gnadenlos mit der Mutter eines vierjährigen Sohnes ab.
Demnach wäre Eva schon längst von der Bildfläche verschwunden, hätte sie den Skandal um ihre Person nicht heraufbeschworen.
So interessiere sich eigentlich niemand wirklich für Eva selbst, sondern vielmehr für den "moralischen Tabubruch", mit einem verheirateten Mann eine Affäre gehabt zu haben.
Gleichzeitig klingt ein Satz auch wie unterschwellige Kritik am Sender RTL: "So eine Person kriegt die größte Plattform Deutschlands? Einfach unmöglich!"
Was Chethrin außerdem ein Rätsel ist: Eva selbst sei hochschwanger von ihrem Ex Chris Broy (36) sitzengelassen worden, sie habe gewusst, wie schmerzhaft das sein kann. "Und genau das einer anderen Frau anzutun, zeigt keinen Fehltritt, es zeigt Charakter und keinen guten", macht die gebürtige Berlinerin deutlich.
Eva könne froh sein, dass nicht sie mit ihr im Dschungelcamp sei. Da hätte es dann offenbar richtig gekracht.
