Reality-Star Chethrin Schulze geht heftig auf Dschungel-Eva los: "Inszeniert sich als Opfer"

Leipzig - Noch hat es nicht geknallt zwischen Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) im Dschungelcamp - kein Wunder, sie leben noch in getrennten Lagern. Dass die Situation zwischen den beiden dennoch schnell zum Thema unter den Bewohnern wird, war abzusehen. Wie Eva damit umgeht, gefällt Reality-Sternchen Chethrin Schulze (33) überhaupt nicht.

Chethrin Schulze (33) hat nicht mit Kritik an Eva gespart. © Screenshot/Instagram/chethrin_official

Es war erst wenige Stunden her, dass die Teilnehmer ihre Quartiere im australischen Busch bezogen hatten, da machte Kandidatin Ariel (22) - wie sollte es auch anders sein - im Gespräch mit Eva das Fass auf.

Die Szene, in der die Schweizerin ihr Gegenüber für ihr Verhalten kritisierte, lud Chethrin in ihrer Instagram-Story hoch. Darin gibt Eva zu verstehen, dass sie das Dschungelcamp als Neuanfang sehe und das Thema Samira einfach leid sei.

Chethrin fand sehr deutliche Worte für das Verhalten der gebürtigen Griechin sowie deren Ausreden. "Evas Auftreten wirkt geprägt von emotionaler Unreife und fehlender Selbstreflexion", so die Leipzigerin. Offenbar geht es der ziemlich gegen den Strich, dass die Ex-Affäre von Serkan Yavuz (32) sich ständig im Recht sieht.

"Dass sie heute mit Selbstbewusstsein auftritt und sich als Opfer inszeniert, ist keine Stärke, sondern eine Umdeutung der Realität", schreibt sie und stellt klar, dass Samira das Opfer sei, Serkan und Eva Täter.

Serkan sehe sie dabei zwar in der Hauptverantwortung, doch Eva trage natürlich eine Mitschuld, habe genau gewusst, dass er eine schwangere Frau und ein Kind zu Hause hat.