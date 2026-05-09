"Habe Sie nach etwas anderem gefragt!" Was Karl Lauterbach zur Einwanderung sagt, passt Markus Lanz gar nicht

Hamburg - Dieser Auftritt sorgte für mächtig Wirbel: Während einer Sitzung des Deutschen Bundestages erklärte SPD-Chefin Bärbel Bas (58), dass es keine Einwanderung in deutsche Sozialsysteme gebe. Eine solche Äußerung musste Markus Lanz (57) in seiner Sendung vom Donnerstagabend unbedingt besprechen. Dafür hatte er unter anderem ihren Parteikollegen Karl Lauterbach (63) zu Gast.

Am Donnerstagabend diskutierte Markus Lanz (57, l.) mit Karl Lauterbach (63, SPD) über eine Behauptung der Sozialministerin. © ZDF/Cornelia Lehmann

Von ihm wollte der Moderator wissen, ob Bas mit ihrer Behauptung wirklich recht habe.

Darauf Lauterbach: "Es ist sicherlich so, dass viele Migranten, die hier - aus welchen Gründen auch immer - hinkommen, zunächst mal in den Sozialsystemen landen, weil sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen können. Das müsste beschleunigt werden [...]."

Er wehrte sich gegen die Formulierung "Einwanderung ins Sozialsystem", weil es AfD-Sprech sei und impliziere, dass die Leute nach Deutschland kommen würden, um Bürgergeld zu beziehen. "So ist es in der Regel nicht", sagte der Sozialdemokrat, was Lanz jedoch überhaupt nicht passte.

"Herr Lauterbach, bitte! Ich habe Sie nach etwas anderem gefragt!", wies er sein Gegenüber zurecht und legte direkt nach: "Wenn man weiß, dass jeder zweite Bürgergeld-Empfänger keinen deutschen Pass hat, wie kann man dann einen solchen Satz stehen lassen?" - Der Politiker: "Weil es falsch ist zu sagen, dass sie in die Sozialsysteme einwandern."