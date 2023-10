Langsam wird's ernst: Chethrin Schulze packt für Geburt – warum eine Podusche mitmuss

Leipzig - Der Baby-Countdown läuft: Chethrin Schulze (31) wird zum ersten Mal Mama – bestenfalls kommt ihr Kind im kommenden Monat zur Welt, doch theoretisch kann es ab jetzt jeden Moment so weit sein. Und dafür will der Reality-Star bestens gerüstet sein.

Jetzt hat sie ihre Fans in einer Instagram-Story mal wieder an ihrem Alltag als werdende Mama teilhaben lassen: Während ihr Hund Charlie Harper sie eher gelangweilt zu beobachten zu scheint, wird es für Chethrin langsam Zeit, ihre Tasche fürs Krankenhaus zu packen. Und die wird offenbar ganz schön voll.

Es war ruhig in den vergangenen zwei Wochen bei der Wahl-Leipzigerin, nachdem sie Ende September einige Babybauch-Fotos gepostet hatte . Hier und da machten sich ihre Follower schon Sorgen, ob mit ihr und ihrem Baby auch wirklich alles in Ordnung ist.

Ihren Followern gab sie einen Einblick, was sie alles für die Tage im Krankenhaus zusammengepackt hat. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/chethrin_official

Dazu gehören alltägliche Dinge wie Tagescreme, Trockenshampoo und Ohropax, aber auch Wöchnerinnen-Slips, Binden – und eine Podusche. Die braucht Frau möglicherweise, wenn sie wegen Geburtsverletzungen kein Toilettenpapier verwenden kann.

Klar, klingt nicht schön, gehört aber dazu. "Hat mir wirklich jede Frau empfohlen", so die 31-Jährige.

Auch in die Tasche kommt noch ein ganz wichtiger Gegenstand: ein kleiner Lautsprecher, der dem Neugeborenen als Einschlafhilfe dient. Der spielt nicht nur Einschlaflieder ab, sondern auch Alltagsgeräusche, die Babys schon aus dem Mutterleib kennen.

Da kann ja fast nichts mehr schiefgehen, so gut wie sich die Ex-"Love-Island"-Teilnehmerin vorbereitet hat.

Planmäßig soll ihr Baby im November zur Welt kommen, doch bereits vor einigen Wochen habe Chethrin Senkwehen gehabt, wie sie vor wenigen Tagen in einer Fragerunde verriet. Der Neuankömmling befindet sich also inzwischen in der richtigen Position, falls es tatsächlich früher als erwartet losgeht.