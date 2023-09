Sorge um schwangere Chethrin Schulze: Werdende Mama meldet sich aus Krankenbett

Die schwangere Chethrin Schulze (31) meldete sich aus dem Krankenbett bei ihren Followern. © Bildmontage: Instagram/chethrin_official

Still ist es in den vergangenen Tagen um die sonst so quirlig-präsente Influencerin geworden - nun offenbarte sie den Grund dafür.

"Ich hatte die Tage irgendwie ein komisches Gefühl", schreibt die Ex-"Love Island"-Kandidatin in ihrer aktuellen Instagram-Story.

"Daher habe ich mich zurückgezogen ...", erklärt die Wahl-Leipzigerin ihre Social-Media-Abwesenheit und berichtet weiter: "Dann ging es heute nicht mehr. Ergebnis: vorzeitige Wehen."

Trotz der beunruhigenden Nachricht darf aufgeatmet werden: "Dem Krümel geht es aber super", kann die werdende Mama Entwarnung geben.