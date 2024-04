Chris Töpperwien lässt vor Fans die Hosen runter: "Habe mich noch nie so gezeigt"

Los Angeles - Chris Töpperwien (50) hat in den letzten Monaten eine beachtliche Bodytransformation hingelegt. Nun ließ der " Goodbye Deutschland "-Star zum ersten Mal vor seinen Fans die Hosen herunter und präsentierte seinen Anhängern seinen neuen Körper - inklusive neuer Ansage!

Chris Töpperwien (50) und Ehefrau Nicole Töpperwien (32) haben sich ein gemeinsames Leben in den USA aufgebaut und betreiben dort bald zwei Bäckereien. © Instagram/chris.toepperwien

So freizügig haben seine Fans den "Currywurstmann" wohl auch noch nicht gesehen!

Der USA-Auswanderer ließ in den letzten Wochen bekanntlich etliche Kilos purzeln und eignete sich - dank gesunder und ausgewogener Ernährung sowie jeder Menge Bewegung - einen Körper an, der bei seinen rund 166.000 Instagram-Anhängern für Staunen sorgte.

In seiner neuesten Instagram-Story hatte der Bäckerei-Besitzer am Montag nun gleich mehrere Ganzkörperfotos von sich geteilt, auf denen er lediglich in knappen Shorts vor der Kamera posiert hatte und seinen Erfolg visualisierte.

"Ich habe mich noch nie so gezeigt, aber alle, die immer sagten, ich war nicht 'dick', hier jetzt der Vergleich von Januar bis April 2024". Nach eigener Aussage verlor Chris inzwischen satte 22 Kilogramm!

Anlass für den bildlichen Vorher-Nachher-Vergleich waren die Äußerungen einiger Follower gewesen, mit denen sich der 50-Jährige zuletzt herumschlagen musste.