Dschungelcamp-Leyla gönnt sich fragwürdiges Frühstück: Mike Heiter zieht kuriosen Vergleich

Frankfurt am Main - Leyla Lahouar (27) ist für ihre Food-Videos auf Instagram berühmt und berüchtigt. Während sie am heutigen Montag mit einem neuen Clip längst vergessene Kindheitserinnerungen aufleben lassen wollte, nahm ihr Liebster das als Steilvorlage für einen anzüglichen Kommentar.

Während sich Leyla Lahouar (27) die Frühstücks-Mini-Würste schmecken ließ, sprach Partner Mike Heiter (31) in den Kommentaren von seinem eigenen Würstchen. © Montage: Instagram/leylalahouar

Aber von vorn: Am heutigen Montagnachmittag teilte die Überraschungs-Zweite des vergangenen RTL-Dschungelcamps ihr Frühstück mit ihren über 760.000 Followern. Doch wer da an Croissants, frische Brötchen oder Nutella dachte, der sah sich enorm getäuscht.

Denn stattdessen packte Leyla ein Glas einer beliebten Mini-Würstchenkette aus, die vor allem in den 2000ern bei Kindern äußerst beliebt war und auf keiner Geburtstagsfete fehlen durfte.

Und Leyla selbst schien sich an dem sicherlich gewöhnungsbedürftigen Frühstück nur wenig bis gar nicht gestört zu haben, verzehrte sie die kleinen Leckereien immerhin mit größtem Genuss. Weitaus spannender war da schon das, was ihr Lebensgefährte und ehemaliger Mit-Dschungelbewohner, Mike Heiter (31), in den Kommentaren zum Clip hinterließ.

"Hat dich nur wieder an mich erinnert", schrieb der 31-Jährige gefolgt von einem vor Tränen lachenden Smiley. Was damit gemeint sein dürfte, sollte an dieser Stelle jedem klar sein. Doch tatsächlich hat der anzügliche Würstchen-Kommentar dann doch ein wenig mehr Tiefgang.

Denn während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus", hatte Leylas Erzrivalin und Mikes Ex, Kim Virginia Hartung (28), sich im australischen Dschungel keine Gelegenheit nehmen lassen, um über die Größe des "kleinen Mike" herzuziehen.