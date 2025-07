Chris Töpperwien in Therapie! "Goodbye Deutschland"-Star fühlt sich "down, müde und traurig"

Alles in Kürze

Und das scheint auch höchste Zeit gewesen zu sein. Wie der 51-Jährige nämlich ausführt, spüre er aktuell alles andere als Lebenslust. Stattdessen fühle er sich "down, niedergeschmettert, überarbeitet, müde, missverstanden und traurig", so Chris, der sich einst als "Currywurstmann" einen Namen gemacht hat.

Um sich endlich wieder besser zu fühlen, hat der Neusser nun sogar eine Therapie begonnen. "Das war wie eine Art Selbsteinweisen. Mir hat keiner gesagt, du solltest mal eine Therapie machen oder so. Ich hab das selbst entschieden", sagt er dazu.

Wie der 51-Jährige nämlich in den neuen Folgen der VOX-Sendung verraten hat, haben sich die mentalen Probleme, die Chris schon seit seiner Kindheit plagten, seit seiner Verhaftung im Juni 2024 verstärkt.

Der TV-Star musste sich im Sommer des vergangenen Jahres vor einem österreichischen Gericht wegen des Verdachts der Veruntreuung verantworten, wurde am Ende aber freigesprochen. © Sophia Killinger/APA/dpa

Umso besser also, dass sich der 51-Jährige nun in Therapie begeben hat - wäre da nicht ein Problem: Er hat seiner Ehefrau Nicole (34), mit der er sich ein gemeinsames Leben in Los Angeles aufgebaut hat, nichts von seinem Gang zum Psychologen erzählt.

Stattdessen hat die 34-Jährige erst bei den "Goodbye Deutschland"-Dreharbeiten erfahren, wie schlecht es ihrem Liebsten aktuell wirklich geht und scheint davon alles andere als begeistert zu sein. Dementsprechend hängt der Haussegen bei den Töpperwiens aktuell schief.

