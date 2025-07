Dieser Hollywood-Star überrascht Chris Töpperwien plötzlich in seiner Bäckerei

"Ich glaube, ich habe noch nie so einen netten und freundlichen Schauspieler getroffen. Jason Segel ist einer der bodenständigsten Hollywood-Darsteller, die ich jemals kennenlernen durfte. Es war eine Freude, ein Foto mit ihm zu machen", schreibt der 51-Jährige über die prominente Begegnung in seiner LA-Bäckerei.

Der 51-Jährige sorgt sonst mit kontroversen Thesen und seiner knallharten Meinung für Aufsehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Chris Töpperwien

Der Star aus "How I met your mother" soll eigener Aussage zufolge nämlich komplett auf seine Bäckerei abfahren, teilte Töpperwien mit.

"Er als auch Harrison Ford, welcher seine Geburtstagstorte bei uns im Courtyard anschnitt, liebt unsere Bäckerei." Hintergrund der Besuche der Hollywood-Größen war die Produktion eines neuen Streifens namens "Shrinking".

"Ich bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben, in so kurzer Zeit so viele Fernseh- und Filmproduktionen in unserer Bakery realisieren zu dürfen und die Menschen zu begeistern", freut sich der ursprüngliche Currywurst-Verkäufer über die neuesten Entwicklungen seiner Geschäfte.

Zum Abschluss seines Instagram-Posts bedankte sich der Gastronom noch bei Warner Brothers, die den Besuch von Jason Segel und Harrison Ford überhaupt möglich gemacht hatten.