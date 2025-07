Prozess gegen Christina Block und Gerhard Delling: Verteidigung geht von Freispruch aus

Hamburg - Am Freitag ist der Prozess wegen Kindesentführung gegen Christina Block (52) und den früheren Sportmoderator Gerhard Delling (66) gestartet. Bei Verurteilung drohen zehn Jahre Haft. Die Unternehmerin plädiert weiter auf unschuldig.

Alles in Kürze

TAG24 war vor Ort und berichtete in einem Live-Blog vom ersten Prozesstag.

Dass sie manche Fragen nicht beantworten könne, liege daran, dass diese grundsätzlich offenblieben – ebenso wie für die Staatsanwaltschaft. "Bei Frau Block führt es, dass sie zu diesen Fragen keine Antwort hat, dazu, dass sie am Ende freigesprochen wird. Bei der Staatsanwaltschaft führt es dazu, dass wir überhaupt erst vor diesem Verfahren stehen".

Er kritisiert eine verzerrte öffentliche Wahrnehmung, zeigte sich aber zuversichtlich, dass jetzt "eine richtige, eine nachvollziehbare Geschichte geschildert wird", auch durch Frau Block selbst, die sich bereits am Dienstag selbst äußern will.

Offene Fragen wie etwa: "Wenn Frau Block die Entführung wirklich in Auftrag gegeben hätte – warum hätte sie dann nicht dafür gesorgt, dass die Kinder direkt nach Hamburg gebracht werden?" Diese und weitere Fragen seien unbeantwortet und würden seiner Überzeugung nach "auch bis zum Ende des Verfahrens offen bleiben".

Ingo Bott äußert sich nach dem Prozessbeginn kritisch zur Anklage und betont, dass es "gut und richtig" sei, dass nun auch die Verteidigung zu Wort komme. Die Anklage sei aus seiner Sicht "dünn, verkürzt" und "fehlerhaft", da sie "die wesentlichen Fragen in diesem Verfahren nicht stellt", sondern "ausblendet" und "erhebliche Zweifel" zulasse.

Die Nebenklage zeigte sich gegenüber TAG24 über den Beginn des Prozesses erleichtert: "Die Familie lebt weiterhin in großer, großer Anspannung und hofft darauf, dass dieser Prozess endlich dazu beiträgt, dass man wieder ein normales Leben führen kann", so Nebenklägervertreter Philip von der Meden.

Unter anderem Bott forderte Jugendmitarbeitenden, die die Kinder in früheren Prozessen rund um den seit Jahren anhaltenden Sorgerechtsstreit gehört hatten, zu laden. Diese sollen damals von ihrer Mutter "zugewandten und fröhlichen Kindern" berichtet haben.

Demnach habe Stephan Hensel entgegen der gerichtlichen Anordnung 2021 die Kinder in Dänemark behalten und sich damit bis zur mutmaßlichen Entführung selbst einer Kindesentziehung strafbar gemacht und Block sowie den Kindern "physischen und psychischen Belastungen" ausgesetzt. Zudem habe er die Kinder "isoliert" und "manipuliert", sodass sie nichts mehr mit ihrer Mutter zu tun haben wollen.

Die Verteidiger der Angeklagten waren sich am Freitag einig und verwiesen einheitlich auf die familiengerichtliche Vorgeschichte.

Fortgesetzt wird er am kommenden Dienstag, dem 15. Juli. Insgesamt sind 37 Verhandlungstage angesetzt.

Der Angeklagten wird vorgeworfen, im Wissen der gewalttätigen Kindesentführung Block und die zwei entführten Kinder am 2. August 2024 mit einem Auto nach Hamburg gefahren zu haben.

Im Laufe des Prozesses will Sason aussagen, mit wem er genau Kontakt hatte und was in der Silvesternacht geschah. Er sitzt seit November 2024 in U-Haft und wurde mit Handschellen in den Gerichtssaal geführt.

Delling engagiere sich seit Jahren sozial und habe selbst drei Kinder, bei denen ihm eine gewaltfreie Erziehung sehr wichtig gewesen sei. "Demnach liegt es fern, dass mein Mandant diese Werte im Rahmen des Sorgerechtsstreits seiner Lebensgefährtin einfach so über Bord wirft", betont Rieks, der von einem Freispruch seines Mandanten ausgeht.

Der Anwalt wirft der Nebenklage vor, Delling mit falschen Anschuldigungen bewusst in den Mittelpunkt des Prozesses zu rücken, weil das mehr Aufmerksamkeit generiere. Die mediale Ausschlachtung stehe jedoch nicht im Einklang mit der tatsächlichen Vorwurfslage.

Über die Vorgänge in der Silvesternacht habe Delling keinerlei Kenntnisse gehabt.

Nach Otmar Kury hielt Blocks zweiter und kurzfristig engagierter Anwalt Ingo Bott (42) sein Opening Statement, in dem er unter anderem andeutete Stephan Hensel könnte vielleicht eifersüchtig auf den neuen "Star" an der Seite seiner Ex gewesen sein. Delling und Block hatten im Juli 2021ihre Beziehung öffentlich gemacht.

"Ob das hier konkret so war, kann ich nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass die Kinder durch Herrn Hensel ab Juli 2021 einbehalten wurden. [...] Und das findet statt, kurz nachdem bekannt wird, dass Frau Block eine Liebesbeziehung mit Herrn Delling führt", so Bott, der mutmaßte Hensel habe vielleicht aus einer "immer noch bestehenden Verletzung nach der Trennung von Frau Block" gehandelt.