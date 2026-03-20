Christian Ulmen führte als Jugendlicher Sex-Telefonate: "Die haben ein schönes Erlebnis bekommen"

Berlin - Telefonsex als Zeitvertreib? Christian Ulmen (50) soll als Jugendlicher Männer getäuscht haben, indem er sich als jemand anderes ausgab und von seinen Gesprächspartnern Geld für erotische Telefonate verlangte.

Christian Ulmen (50) hat sich in seiner Jugend als Frau ausgegeben, um gegen Bezahlung mit Männern zu telefonieren. © Ursula Düren/dpa (Bildmontage)

Im ARD-Podcast "Hörbar Rust" enthüllte Christian Ulmen bereits 2022 im Gespräch mit Moderatorin Bettina Rust (58), dass er als Jugendlicher Sex-Telefonate geführt habe.

Er berichtet, dass er sich damals als Frau ausgegeben habe, um gegen Bezahlung mit Männern zu telefonieren. Dazu habe er 0190er-Nummern genutzt, sich als Frau dargestellt und sich mit Anrufern verbinden lassen.

"Ich habe die Männer nicht ausgebeutet, die haben von mir ein schönes Erlebnis geschenkt bekommen", betonte der 50-Jährige.

Für das Sex-Gespräch habe er 30 Mark verlangt. "Sie wussten nicht, dass sie mit einem 14-jährigen Jungen sprechen, sie dachten, sie sprechen mit einer Lady", so der TV-Star.

Seit Donnerstag lässt sich das kaum noch als bloße Jugendsünde abtun, denn seine Exfrau Collien Fernandes beschuldigt Ulmen, hinter der Verbreitung gefälschter Nacktfotos und Videos zu stecken.